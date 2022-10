Bloccato dopo la fuga dall'incidente e trovato positivo all'alcoltest

Ieri, intorno alla ore 7 del mattino, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sassuolo sono intervenuti in Maranello a seguito di un incidente stradale avvenuto in via Abetone Superiore. A scontrarsi due veicoli, uno dei quali aveva tuttavia proseguito la marcia allontanandosi dal luogo dell’incidente.

I militari intervenuti tempestivamente hanno individuato e rintracciato in brevissimo tempo il conducente, un 29enne. Il giovane è stato anche sottoposto all'alcoltest ed è risultato positivo.

L'altro conducente, un 42enne, nell’urto ha riportato lievi lesioni, ricorrendo alle cure dei sanitari.

Il giovane è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Modena per guida sotto l’influenza dell’alcool e fuga a seguito di sinistro stradale con feriti.