Fugge all'arresto in Lombardia, intercettato dalla polizia stradale in A1 a Modena

Grazie all' attività operativa di controllo e monitoraggio del traffico, attuata dal personale della Polizia Stradale di Modena Nord, nelle prime ore del mattino del 18 agosto scorso, è stata controllata un’autovettura VW Polo in Area di Servizio Secchia Ovest, sull’Autostrada del sole A1, con alla guida un cittadino trentenne di nazionalità marocchina.

Dal controllo documentale è emerso che il veicolo era privo di copertura assicurativa ed il conducente possedeva una patente di guida non conforme rispetto quanto definito dalle convenzioni internazionali.

Si è quindi proceduto a un ulteriore controllo fino ad accertare che il soggetto era in possesso di una modica quantità di sostanza stupefacente tipo cocaina occultata nella tasca dei pantaloni per uso personale.

Durante la fase di contestazione della sanzione amministrativa di cui l’art.75 DPR 309/90 e alla relativa segnalazione alla Prefettura di Modena per i provvedimenti di competenza, dalle verifiche effettuate presso la banca dati del Ministero dell’Interno, si accertava che lo straniero era destinatario di un provvedimento di ricerca per evasione in quanto si era sottratto nella giornata precedente ad un provvedimento restrittivo della libertà personale nel territorio lombardo per spaccio di droga.

Alla luce di quanto appurato, è stato tratto in arresto e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per quanto di competenza. Sia il veicolo che la sostanza stupefacente sono poi state sottoposte a sequestro amministrativo