A 15 anni scappa di casa per raggiungere il fidanzato in Trentino

Da Modena in Val di Cembra per raggiungere il fidanzato. È la storia di una ragazza minorenne, di appena 15 anni che ha percorso centinaia di chilometri per incontrare il fidanzatino, in Trentino.

I carabinieri di Albiano nella notte tra martedì 7 e mercoledì 8 febbraio hanno rintracciato una 15enne modenese la cui famiglia non aveva notizie dalla mattina. I genitori, fortemente preoccupati per la scomparsa, hanno immediatamente denunciato il fatto ai carabinieri di Modena.

Dagli accertamenti è emersa l’ipotesi di una “fuga d’amore” per incontrare il fidanzato, anche lui minorenne, residente in val di Cembra. Verso mezzanotte i carabinieri emiliani hanno avvisato i colleghi della Compagnia di Cavalese per l’aiuto nelle ricerche della ragazza.

I militari della stazione di Albiano, dopo essere risaliti alla residenza del ragazzo, si sono diretti a casa sua abitazion, dove hanno effettivamente rintracciato la giovane.

I genitori della ragazza sono stati contatti e informati immediatamente dai carabinieri, che li hanno rassicurati, dando notizie sulle condizioni della figlia, portata in caserma dove ha atteso il loro arrivo.