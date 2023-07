Scappano da Reggio in bici, due bambini fermati a Marzaglia: "I genitori ci picchiano"

Due bambini sono fuggiti in bici dalla casa in cui vivono per lasciarsi alle spalle le violenze dei genitori. Non è la trama di un film, ma una storia realmente accaduta. Siamo a Reggio Emilia e il racconto arriva tramite un uomo che ha trovato i bambini sulla via Emilia in mezzo alle auto incolonnate nel traffico. L'incontro risale ad aprile 2023, ma ora la Procura si è attivata, nominando uno psicologo per capire cosa sia successo.

L'incontro sulla via Emilia: "Fuggiamo perché a casa ci picchiano"

Il pomeriggio del 27 aprile 2023 i due bambini si sono allontanati dalle loro abitazioni a Reggio Emilia. I carabinieri avevano diramato una nota di ricerca e poi, alle 21.15, sono andati in un locale di Rubiera - comune a circa 15 Km dal capoluogo -, dove un 58enne aveva portato i due bambini: è l'uomo che li ha incontrati per strada.

Poco prima, verso le 20.30, sulla via Emilia a Marzaglia l'uomo aveva notati due bambini su una bici, diretti verso Modena. Visto il traffico intenso, l'uomo li ha seguiti per proteggerli dalle auto, finché i bambini non si sono fermati per spiegare il motivo della loro fuga: volevano allontanarsi dai genitori che, secondo il racconto, li picchiavano spesso.

Il 58enne ha poi portato i due bimbi a mangiare, nella pizzeria di Rubiera dove poi sono arrivati i carabinieri. I bambini, uno 10 anni nato da genitori italiani e l'altro 10 anni, nato a Reggio da genitori albanesi, sono stati identificati, i genitori contattati.

Le indagini della Procura dopo i racconti dei bambini

In caserma i bambini, spontaneamente, hanno parlato delle violenze che avrebbero subito in casa. Il bimbo di origine albanese ha detto che veniva picchiato dal padre quasi ogni giorno con calci e pugni, che anche la madre subiva violenza fisica senza opporsi, ma limitandosi a piangere.Il papà gli aveva anche imposto di non dire nulla a scuola o altrove, perché era "un segreto di famiglia" e che se lo avesse detto, sarebbe stato picchiato.

Anche l'altro bambino ha detto che veniva preso a botte e rimproverato in modo aggressivo dalla madre. Così, Procura dei minori e quella reggiana si sono attivate, oltre al Pronto intervento sociale, il cui operatore dopo un colloquio ha ritenuto veritieri i racconti dei bambini e ha chiesto ai genitori la disponibilità a collocarli temporaneamente in comunità. Il padre del bambino nato da italiani ha riferito che la sua famiglia era già seguita dai servizi sociali, a causa di problemi emotivi del figlio.

Ora, i genitori albanesi sono entrambi indagati per maltrattamenti sul figlio, trasferito in luogo protetto. Il Giudice delle indagini preliminari ha nominato una perché faccia una relazione sul bambino, che sarà sentito in forma protetta in ottobre. La difesa dei genitori ha invece incaricato un altra psicologa. Secondo quanto riportato, sulla famiglia dell'altro bambino è stato aperto un fascicolo di indagine. (fonte Today.it)