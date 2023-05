Fulmine in zona Morane, incendio in una canbina elettrica e danni

Poco dopo le ore 16 di oggi, quando il temporale si è abbattuto per pochi minuti sull'area urbana, un fulmine è caduto in zona Morane, precisamente in via Pavia. Uno "spettacolo" che ha impressionato molti cittadini, ma ache ha anche avuto ripercussioni. La saetta, infatti, ha provocato un incendio in una cabina elettrica di trasformazione che serve appunto la zona tra via Pavia e via Morane.

Lo sbalzo fortissimo di tensione ha danneggiato le componenti dell'impianto e sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che fortunatamente hanno rapidamente risolto la situazione.

L'episodio ha avuto ripercussioni sia presso alcune abitazioni della zona, dove sono segnalai danni ad alcuni elettrodomestici, sia sulla fornitura di energia elettrica, che si è interrotta di colpo. Questo ha causato anche lo spegnimento dei semafori sull'asse di via Morane.

Il successivo lavoro dei tecnici di Hera ha permesso di ripristinare la situazione in tempi relativamente rapidi e senza troppe conseguenze negative.