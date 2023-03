Omicidio Gozzoli, domani mattina nel bolognese i funerali del 40enne

L'Autorità Giudiziaria, considerando conclusi gli esami autoptici, ha dato l'assenso allo svolgimento delle esequie di Alessandro Gozzoli, il 40enne trovato morto nel tardo pomeriggio di venerdì 10 marzo nel suo appartamento di Casinalbo. La famiglia ha quindi potuto organizzare i funerali, che sono stati fissati per domani, lunedì 20 marzo, presso la chiesa di Montebudello, piccola frazione sulle prime colline di Valsamoggia dalla quale proveniva il consulente bolognese, trasferitosi solo di recente a Casinalbo.

Compito principale dell'autopsia, della quale non si conosce ancora l'esito, era quello di stabilire le cause esatte del decesso, che secondo indiscrezioni potrebbero essere ricondotte ad asfissia. Gozzoli, infatti, sarebbe stato trovato legato al letto della propria camera, in condizioni non meglio precisate.

Le indagini coordinate dalla Procura e condotte dal Nucleo Investigativo dei Carabinieri stanno procedendo a spron battuto, ma gli inquirenti si barricano dietro il riserbo assoluto. Mentre è stata ritrovata l'auto del 40enne, scomparsa la notte prima dal garage, si stanno esaminando a fondo i tabulati e le comunicazioni telefoniche per ricostruire i contatti dell'uomo.

Chiunque si trovasse in compagnia di Gozzoli in quelle ore, si è allontanato facendo perdere le proprie tracce, ma lasciando inevitabilmente indizi sul luogo del presunto delitto. Non si esclude che si si possa trovare di fronte ad un omicidio preterintenzionale, vale a dire una situazione sfuggita di mano e finita in tragedia, ma non è da escludersi nemmeno la pista di un gesto volontario o premeditato.