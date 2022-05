Fuoco nella cucina di un ristorante, il calore sale e brucia anche il tetto

A Carpi in via Carducci. verso le 18.40 i Vigili del Fuoco sono intervenuti con 3 squadre per l'incendio in una cucina di un ristorante.

Il calore è salito attraverso la canna fumaria della cappa d'aspirazione che ha innescato l'incendio di una parte del tetto in legno del fabbricato. Il pronto intervento dei vigili del fuoco ha evitato propagazione del rogo e ha rapidamente estinto le fiamme.

In via precauzionale per breve tempo i residenti sono stati fatti uscire dagli appartamenti. Fortunatamente non si registrano feriti ma i danni alla struttura sono rilevanti