Furgone rubato rinvenuto a Sassuolo: dentro, in alcune cisterne, c'erano 2.200 Litri di gasolio

Durante la notte, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sassuolo, allertati dal personale di un Istituto di Vigilanza, hanno recuperato un furgone rubato nella zona artigianale di Sassuolo. La denuncia del furto era stata sporta lo scorso mese di marzo presso la Stazione dei Carabinieri di Calderara di Reno (BO).

Il Ritrovamento

All'interno del furgone sono state rinvenute tre cisterne contenenti complessivamente 2.200 litri di gasolio, insieme a una pompa da estrazione. Il ritrovamento è avvenuto grazie alla segnalazione tempestiva dell'Istituto di Vigilanza, che ha permesso ai Carabinieri di intervenire prontamente.

Restituzione e Sequestro

Il veicolo è stato restituito al legittimo proprietario, mentre le cisterne e il gasolio sono stati posti sotto sequestro per ulteriori accertamenti. Le indagini sono in corso per determinare la provenienza del gasolio e per identificare i responsabili del furto.