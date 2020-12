Furti in due negozi del Borgogioioso, due trentenni in arresto

Ieri pomeriggio tre persone hanno messo a segno due furti in due distinti negozi di abbigliamento del centro commerciale Borgogioioso di Carpi. Grazie alla reattività di alcune commesse e dell’addetto alla vigilanza, due dei tre malviventi sono stati bloccati e consegnati ai Carabinieri, allertati subito dopo, rendendo così possibile una tempestiva ricostruzione dei fatti.

I militari di Carpi hanno così arreatato in flagranza per furto aggravato e continuato due trentenni, lui nordafricano e lei residente a Novi di Modena. Secondo quanto ricostruito, i tre erano entrati nel primo negozio e avevano rotto i dispositivi antitaccheggio di svariati vestiti, nascondendoli all’interno dello zaino della donna, per poi raggiungere il secondo negozio dove avevano rubato alcune paia di jeans.

La refurtiva è stata recuperata e riconsegnata ai negozianti.i due stamattina saranno giudicati con rito direttissimo dal Tribunale di Modena. Sono in corso le ricerche del terzo complice che è riuscito a fuggire.