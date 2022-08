Furti su alcune autovetture. Colto in flagranza e arrestato

La Squadra Volante ha tratto in arresto un cittadino italiano di 50 anni, con precedenti penali contro il patrimonio, per il reato di furto aggravato su un’autovettura parcheggiata in viale Tassoni.

I fatti sono accaduti nella tarda serata di sabato quando giungeva la segnalazione sulla linea di emergenza che un uomo stava forzando alcune autovetture per asportare oggetti dall’interno.

Grazie alla precisa segnalazione del cittadino, le Volanti della Polizia di Stato, immediatamente giunte in zona, procedevano ad individuare il soggetto che si stava allontanando dal luogo ed a bloccarlo. Sottoposto a perquisizione veniva trovato in possesso di oggetti che aveva asportato da una autovettura utilitaria in sosta.