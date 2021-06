Doppio colpo in banca nella notte: a segno a Ravarino, fallito a Solara

I Carabinieri stanno indagando sui due raid avvenuti nelle scorse ore. A Rami è stata asportata la cassa, mentre a Bomporto i ladri sono stati messi in fuga

Nella notte i Carabinieri della Compagnia di Modena sono stati impegnati con i raid criminali di una (o più) bande di ladri, che hanno messo nel loro mirino gli istituti di credito della Bassa. A Ravarino, presso la filiale della Cassa di Risparmio di Cento nella frazione di Rami, ignoti hanno divelto una vetrata, si sono introdotti all’interno della banca e hanno prelevato la cassaforte che srve il bancomat, contenente somme di denaro ancora da quantificare.

Poco dopo un furto analogo è stato tentato ai danni della Banca Popolare dell’Emilia Romagna di Solara di Bomporto, dove i malfattori hanno forzato le porte d’ingresso della filiale, ma questa volta non hanno fatto in tempo a rubare nulla e sono stati messi in fuga dall’immediato intervento della vigilanza privata e dei Carabinieri, attivati dal sistema di videosorveglianza.

Sono in corso tutte le indagini del caso. La tecnica utilizzata, che sostituisce quella finora adottata dell'eslosione esterna dello sportello bancomat, sembra verificarsi con una certa frequenza negli ultimi mesi.