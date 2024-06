Furti di biciclette tra Soliera e Cavezzo: arrestato ladro seriale

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Nella mattinata di sabato 29 giugno 2024, i Carabinieri delle Stazioni di Soliera e Cavezzo hanno arrestato un uomo di 40 anni del luogo, in esecuzione di un provvedimento restrittivo emesso dall’Autorità Giudiziaria di Modena. L'uomo è accusato di aver commesso diversi furti di biciclette negli ultimi mesi dello scorso anno. Anche la moglie, una donna di 39 anni, è stata indagata in stato di libertà per complicità nei furti.

Il Modus operandi

Il metodo utilizzato dalla coppia era ormai collaudato: marito e moglie si spostavano in auto per le vie di Soliera e Cavezzo, individuando biciclette da rubare. Utilizzando tronchesi, tagliavano le catene di sicurezza e si impossessavano dei velocipedi. La donna guidava l’auto, mentre il marito la seguiva in sella alla bicicletta rubata per alcune centinaia di metri. Poi si fermavano e caricavano le bici sull’autovettura, proseguendo così la loro attività criminale.

Le indagini

Le vittime dei furti hanno sporto denuncia presso le Stazioni dei Carabinieri di Soliera e Cavezzo. L’attività investigativa, condotta anche attraverso la visione di numerosi filmati registrati dalle telecamere comunali e private, ha permesso ai militari di individuare i due responsabili. Le riprese hanno mostrato chiaramente la coppia in azione, consentendo di raccogliere prove sufficienti per procedere all'arresto.

Il 40enne è stato posto agli arresti domiciliari, mentre la moglie è stata indagata in stato di libertà. Le indagini proseguono per verificare se la coppia sia coinvolta in altri furti di biciclette o attività criminali nella zona.