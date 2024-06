Furti e danni nei garage e nelle cantine, "Qui siamo sotto assedio"

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

I garage delle abitazioni di Via Martinellli a Modena sono stati presi di mira da alcuni ladri. A riferirlo è Manuela Spaggiari, segretaria provinciale di Noi Moderati, contattata dai residenti della strada in zona San Lazzaro.

"Negli ultimi giorni si sono segnalati numerosi furti e tentati furti; danni alle serrande e alle porte. Sono sparite biciclette e monopattini - spiega Spaggiari - Qualcuno pensa di aver visto i colpevoli, alcuni ragazzi notati in quartiere, non si sa se siano residenti in zona. Il 24 giugno sera, complici la pioggia e il tifo per la nazionale di calcio, i ladri hanno potuto agire senza troppi rischi. Qualche giorno prima lo stesso (la sera della partita Spagna-Italia), nessuno ha sentito niente. L'allarme è scattato presto, e dopo qualche messaggio e telefonata tra vicini, la notizia si è diffusa subit"o.

Manuela Spaggiari aggiunge: "Se i sospetti dei residenti fossero confermati, i colpevoli potrebbero tornare a colpire presto. Chiedo alle forze dell'ordine di monitorare la zona per prevenire nuovi reati e individuare i probabili colpevoli. La situazione compromessa della sicurezza in città è ben nota, ogni giorno scoppia una nuova criticità. Come cittadina e politico continuerò a denunciare e a segnalare questi episodi."