Furti in calo a Formigine: più sorveglianza, controlli e iniziative di prevenzione

La fiducia di poter vivere tranquillamente le nostre strade, i nostri parchi e le nostre piazze è un prerequisito fondamentale per qualsiasi sentimento di comunità. I dati del Ministero degli Interni su Formigine evidenziano l'importanza di analizzare i numeri per comprendere meglio il contesto. Dal 2019 al 2023, dopo l'implementazione di un avanzato sistema di videosorveglianza con 165 telecamere e 16 varchi, i furti sono diminuiti di oltre il 25%, mentre i furti in abitazione e con strappo sono calati del 61%. Nonostante una riduzione complessiva del 12% dei delitti, preoccupa l'aumento delle truffe e delle frodi informatiche, quasi raddoppiate passando da 85 a 135.

Un tavolo sulla sicurezza per affrontare le sfide

Questo scenario complesso richiede di mantenere alta l’attenzione. Per affrontare questa sfida, subito dopo l'insediamento della nuova giunta formiginese è stato istituito un tavolo sulla sicurezza, che promuove incontri tra forze dell'ordine, amministrazione comunale e coordinatori dei gruppi di controllo del vicinato e volontariato partner.

Azioni di Sensibilizzazione e Presidio del Territorio

Continuano anche le azioni di sensibilizzazione delle forze dell'ordine sulla prevenzione delle truffe, specialmente a danno degli anziani. A questo proposito, il Comune di Formigine invita a denunciare sempre alle forze dell’ordine episodi di truffa. I volontari della sicurezza presidieranno quest’estate il centro storico e le frazioni dalle 21 alle 24. Recentemente è stata sottoscritta una convenzione tra Polizia Locale di Formigine e l'Associazione Nazionale Carabinieri per intensificare i controlli nelle frazioni, nelle aree verdi e nei giorni di mercato.

Rafforzamento della Presenza della Polizia Locale

Parallelamente, l'ufficio mobile della Polizia Locale rafforza la presenza degli agenti sul territorio, soprattutto nelle frazioni, facilitando il dialogo diretto con i cittadini. Questo servizio mobile permette agli agenti di essere più vicini alla comunità, raccogliendo segnalazioni e fornendo assistenza immediata.

Coinvolgimento della Comunità

Il sindaco Elisa Parenti ha concluso: “Riteniamo che questo approccio di sicurezza di prossimità, basato sulle segnalazioni dei residenti, migliori la situazione grazie a controlli mirati e a un coinvolgimento attivo della comunità. È possibile per i cittadini far parte dei gruppi di controllo del vicinato; per questo invito a contattare il comando di Polizia Locale. Ringrazio dunque agenti e volontari per lo sforzo condiviso, al quale si aggiunge quello mio personale e della mia giunta”.

Con queste iniziative, l'amministrazione comunale di Formigine dimostra il suo impegno costante nel garantire la sicurezza e il benessere dei cittadini, lavorando in stretta collaborazione con le forze dell'ordine e la comunità.