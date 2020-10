Furti al Centro di Raccolta, denunciata una famiglia di quattro persone

Una famiglia di quattro persone di origini nordafricana è stata denunciata per furto alla Procura della Repubblica di Modena dagli agenti della Polizia Locale di Sassuolo a seguito di una attenta attività d’indagine partita nel luglio scorso.

In estate, infatti, erano stati denunciati furti di materiale ferroso nel Centro Raccolta Arcobaleno in via madre Teresa di Calcutta: incrociando le informazioni acquisite sui frequentatori, oltre alle immagini di videosorveglianza e dei veicoli presenti nel centro raccolta, nei giorni scorsi la Polizia Locale di Sassuolo è riuscita a concludere le indagini permettendo di indentificare i quattro autori.

Con estrema naturalezza si presentavano al centro raccolta anche in orario di apertura e depredavano il materiale stoccato, caricandolo a bordo dei loro veicoli. Benché fosse materiale destinato alla distruzione e quindi di fatto inservibile, veniva ugualmente utilizzato per estrarre alcune componenti che potessero poi essere rivendute sul mercato.

Gli autori del fatto, una volta individuati e messi davanti alle loro responsabilità, hanno ammesso i furti. Si tratta di A.M. di anni 24, L.Z. di anni 52, L. F. di anni 24, D. H. di anni 49, tutti denunciati per furto alla Procura della Repubblica di Modena.