Furti nei supermercati, due denunce a Modena e Carpi

Ieri pomeriggio i carabinieri della Compagnia di Modena sono intervenuti presso l'ipermercato I Portali, dove gli addetti alla vigilanza avevano segnalato un furto. L’intervento ha consentito ai militari di identificare un giovane bengalese di 29 anni, senza fissa dimora, che poco prima aveva tentato di sottrarre alcune confezioni contenenti auricolari bluetooth, per un valore di circa 130 euro, superando le barriere antitaccheggio senza pagare.

Per l’uomo è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica di Modena per furto aggravato

A Carpi, invece gli uoini dell'Arma sono intervenuti presso il supermercato Conad di via Roosvelt, per lo stesso motivo. L’intervento ha consentito ai militari di identificare una donna di 45 anni, di nazionalità ghanese, ma residente a Modena, che poco prima aveva tentato rubare alcune bottiglie di liquori e prodotti per l’igiene, per un valore di circa 90 euro. Anche per la donna è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica per furto aggravato.