Furti. Banda dei "pezzi di ricambio" in azione a Cognento

Ieri mattina alcuni residenti di via Guareschi, strada residenziale nella frazione di Cognento, hanno dovuto amaramente constatare che le loro auto erano state depredate nel corso della notte. Quattro mezzi, di marca BMW e Audi, infatti, presentavano vetri infranti e interi pezzi mancanti: chi i gruppi ottici, chi invece il volante. In un caso è stata rubata anche una targa.

Le circostanze fanno presumere che si sia trattata dell'ennesima razzia compiuta da una banda di ladri altamente specializzati, spesso provenienti dall'est Europa, capaci di smontare rapidamente la componentistica delle auto. L'esperienza ha insegnato che sono proprio le auto delle case produttrici tedesche ad essere prese di mira, per alimentare il mercato nero dei pezzi di ricambio.

In questi anni si sono contate decine di episodi del genere in tutto il territorio modenese. Lo scorso anno era stata anche intercettata e sgominata una banda responsabile di una decina di furti, ma altre "batterie" hanno continuato a colpire in questi mesi.

