Furti seriali di biciclette del centro sassolese: identificato l'autore

I Carabinieri della Stazione di Sassuolo, al termine di una rapida indagine, hanno identificato e deferito in stato di libertà per furto aggravato un giovane che, in poco più di una settimana, si è impossessato di ben 7 biciclette, alcune anche di valore superiore al migliaio di euro, dall’interno di un condominio.

Della refurtiva, una bicicletta del valore di circa 400 € è già stata recuperate e restituita al proprietario.

In merito a tale tipologia di reato, si chiede di denunciare sempre il furto di una bicicletta, fornendo ai Carabinieri più dettagli possibili, anche per favorire le operazioni di ricerca e restituzione. Spesso le bici possono essere recuperate in altre città, in tal caso una corretta descrizione e l’eventuale presenza di un segno distintivo nascosto (es. un codice o una parola), può consentire il ritrovamento e la semplice, quanto immediata riconsegna al legittimo proprietario. Infine Assicurare sempre la bicicletta con catene e lucchetti robusti, utilizzando preferibilmente le rastrelliere previste o, in mancanza, sfruttando pali/cancelli molto saldi, non dimenticando di proteggere anche il telaio e mai solo la ruota.