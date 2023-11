Scia di furti nei negozi, i Carabinieri recuperano la refurtiva. Tre denunce

La scorsa notte le zone dei comuni di Medolla e Gonzaga (MN) sono state meta di una banda di ladri che ha colpito o provato a farlo in diversi negozi. Sono stati accertati due colpi consumati in particolare in una ferramenta, in cui sono stati rubati numerosi attrezzi da lavoro e giardinaggio, e in una lavanderia industriale, in cui i criminali si sono impossessati di denaro contante dalle casse. La banda è a far breccia nei locali in questione forzando gli infissi e poi razziando quanto possibile.

Una notte di grande lavoro per l’Arma, che tuttavia ha portato buoni frutti. La pronta reazione dei Carabinieri delle Compagnie di Carpi e Gonzaga, allertate dalle vittime dei furti, ha infatti consentito una serie di veloci accertamenti congiunti per mettersi sulle tracce dei criminali impegnati in una vera e propria scia di razzie.

Grazie alle rapidi indagini dei militari, in un parcheggio pubblico di Medolla – ancora nottetempo – è stata individuata un’auto con alcuni individui a bordo. Questi, alla vista dei Carabinieri, hanno cercato di allontanarsi repentinamente, ma sono stati fermati.

Sono così stati identificati tre pregiudicati stranieri e sul veicolo è stata da subito recuperata parte della refurtiva dei furti di cui l'Arma era stata informata. Sono quindi state perquisite a fondo le loro abitazioni - sempre a Medolla - e le ricerche hanno permesso di recuperare ulteriore e svariato materiale provento di furti, parte del quale sarà oggetto di approfondimento per successive indagini, che dovranno accertare il coinvolgimento degli indagati in analoghi episodi del passato. Parte della refurtiva è stata già restituita alle vittime dei furti.

Nei confronti dei tre stranieri verrà inoltrata alla Procura della Repubblica di Modena una denuncia in stato di libertà per ipotesi del reato di concorso in ricettazione, non essendo al momento possibile determinare se siano stati gli autori materiali dei furti. Solo le indagini più accurate potranno chiarirlo.