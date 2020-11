Tentato furto all'asilo nido, un arresto in viale Gramsci

La scorsa notte i Carabinieri sono intervenuti prontamente presso l'asilo nido "Mondogiocondo" di viale Gramsci. Qualcuno, infatti, aveva forzato la porta e si era introdotto all'interno dei locali con l'intenzione di commettere un furto.

Al loro arrivo i militari hanno sorpreso due persone, una delle quali è però riuscita a fuggire e a far perdere le proprie tracce. Gli uomini della sezione Radiomobile hanno invece individuato e fermato il complice, che si trovava ancora all'interno dello stabile, situato in fondo al viale. Il giovane ha opposto resistenza, colpendo i carabinieri e ferendone uno, ma non è riuscito a farla franca ed è finito in manette.

Si tratta di un 26enne di nazionalità tunisina, senza fissa dimora, che è stato arrestato con l'accusa di tentato furto aggravato, resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni personali. Trattenuto in cella, è stato poi processato per direttissima in mattinata.