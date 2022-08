Ladro seriale fugge dopo l'ennesimo colpo, inseguito dalla Polizia per 30 km

Lo scorso 9 agosto, dopo aver infranto i vetri posteriori di due autovetture parcheggiate in strada (non si conosce la zona, ndr) un giovane si era impossessato di vari beni custoditi negli abitacoli. Tuttavia, la sua razzia era stata interrotta dal proprietario di uno dei veicoli, che lo aveva colto sul fatto e allertato immediatamente le forze dell'ordine.

Ad intercettare il fuggitivo era stata una pattuglia della Squadra Mobile, che gli aveva intimato l'alt anche con le sirene. Il malvivente però non ne aveva voluto sapere e aveva dato gas, innescando così un inseguimento che dall'abitato di Modena si era protratto verso la periferia e la provincia. Addirittura una trentina i km di fuga del 27, a velocità elevata e con una serie di manovre pericolose: giunto nella zona di San Giovanni in Persiceto il criminale era riuscito a far perdere le proprie tracce.

Tuttavia, la sua latitanza è durata solo un paio di settimane. Il 27enne è stato identificato e a suo carico la il Gip del Tribunale di Modena, su richiesta della procura, ha emesso un ordine di arresto. Ieri mattina gli stessi poliziotti della Mobile hanno dato esecuzione all'ordinanza di custodia cautelare, scortando il giovane in carcere.

Al momento dei fatti l’indagato era già sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria applicatagli in relazione ad altri delitti di furto aggravati commessi nelle giornate del 25, 26 e 27 giugno 2022.

Il ragazzo aveva agito insieme ad una complice, al momento non ancora identificata.