Terzo assalto alla banca Sella nel modenese, banditi messi in fuga

Non c'è due senza tre, ma in questo caso il terzo tentativo è andato male. Anche la scorsa notte si è verificato un tentativo di furto ad una filiale della Banca Sella nel modenese, appunto il terzo nel giro di pochi giorni. I lettori più attenti ricorderanno infatti il furto del bancomat della filiale di via Nazionale per Carpi, a Modena, del 19 febbraio, seguito da un colpo-fotocopia appena 48 ore dopo all'istituto di Castelfranco Emilia.

Ebbene, la scorsa notte, intorno all'una, i malviventi hanno messo nel mirino la filiale di via Regina Pacis a Sassuolo. Questa volta è andata male, in particolare grazie all'avanzato sistema di allarme installato nei locali sassolesi.

Due individui vestiti di scuro e con il volto travisato da cappucci si sono avvicinati all’ingresso tentando di entrare, ma l’avanzato sistema di videosorveglianza "intelligente" ha rilevato l’anomalia consentendo di attivare i sistemi di allarme e di allertare immediatamente la Centrale Operativa dei Carabinieri.

L’arrivo delle pattuglie dell’Arma in pochi minuti sul posto non ha dato tempo ai malintenzionati di concludere il proposito, costringendoli a fuggire pochi istanti prima che i militari potessero intercettarli.

Sono ovviamente in corso tutti gli accertamenti per tentare di risalire all'identità dei potenziali ladri e tracciare eventuali collegamenti con le indagini già aperte nel mese di febbraio.