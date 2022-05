Formigine, fugge abbandonando la bici elettrica rubata

Nel pomeriggio di ieri i Carabinieri della Stazione di Formigine hanno recuperato, nel centro abitato, una bicicletta elettrica del valore di 600 euro. Il mezzo, dopo un rapido controllo, è risultato rubato a una signora formiginese qualche giorno prima.

La bici è stata abbandonata dal presunto autore del furto o da chi l'aveva già acquistata, non appena ha visto in lontananza la pattuglia dei Carabinieri. L'uomo è fuggito a piedi per le vie del centro abitato facendo perdere le proprie tracce.

I militari hanno quindi recuperato la bicicletta che è stata restituita nella stessa serata alla legittima proprietaria.