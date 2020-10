Ladro ubriaco ruba una bici ma cade nella fuga e viene denunciato

L'altra sera un 52enne di Carpi è riuscito ad entrare in un garage ed appropriarsi di una bicicletta. Il ladro ha cercato di allontanarsi in sella alla bici rubata, ma il padrone del mezzo si è accorto del furto ed è sceso in strada per inseguirlo.

Il 52enne ha provato ad accelerare per seminare l'inseguitore, ma lo sforzo è stato neutralizzato dal suo stato di ubriachezza. Come emerso dopo, infatti, il malvivente era in stato di ebbrezza e proprio questo gli ha fatto perdere l'equilibrio, cadendo dalla bici e ferendosi anche alla testa.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il proprietario ha quindi avuto gioco facile a recuperare la bici e nel frattempo ha avvisato le forze dell'ordine. Il criminale è stato preso in cosegna da una pattuglia dei Carabinieri di Carpi e i militari lo hanno denunciato per tentato furto in abitazione.