Borsetta rubata nel parcheggio de I Portali, prese due ladre

Ancora una volta il parcheggio del centro commerciale I Portali è stato teatro di un furto a bordo di un'autovettura, episodi che si ripetono ciclicamente soprattutto in questi parcheggi molto affollati. Una donna aveva lasciato la propria borsa in auto, pochi istanti per riconsegnare il carrello e qualcuno se ne era già impossessato.

All'arrivo della Polizia sono scattate le indagini, che hanno potuto contare sul supporto della guardia giurata del centro commerciale, la quale ha potuto fornire la targa parziale di una Fiat Panda con la quale due donne si erano allontanate in fretta dopo aver commesso il furto.

Diramate le ricerche, è stata una pattuglia della Polzia Ferroviaria ad intercettare l'auto sospetta, in via Divisione Acqui non distante da I Portali. A bordo in effetti c'erano due giovani di origine nomade, una 23enne e una 19enne. Sul veicolo sono stati recuperati il telefono della vittima e i 100 euro contenuti nel portafogli: le due, messe di fronte all'evidenza, si sono poi dimostrate collaborative e hanno fatto ritrovare la borsetta, gettata in un cassonetto.

Entrambe sono state denunciate a piede libero per furto aggravato.