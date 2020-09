Furto "su ordinazione" al Bricoman, bloccati tre giovanissimi

La vigilanza interna del Bricoman di via Emilia Ovest ha scoperto e neutralizzato un furto, bloccando tre ragazzi che sono poi stati presi in carico dalla Polizia, intervenuta sul posto. Gli addetti alla sorveglianza hanno infatti notato due ragazze e un ragazzo che si comportavano in modo strano fra le corsie: le due giovani erano al telefono e sembravano ricevere "ordini" sugli oggetti da prelevare dagli scaffali, che poi mettevano in una borsa trasportata dal ragazzo.

Quando i tre hanno cercato di attraversare le casse senza pagare, sono stati bloccati e la borsa è stata controllata: avevano accumulato utensili e materiale da ferramenta per un valore di circa 200 euro.

Gli agenti di Polizia li hanno identificati: si trattava di tre italiani di origine nomade, domiciliati in zona. Due erano ancora minorenni e uno maggiorenne. Ora dovranno rispondere di tentato furto.