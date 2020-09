Forzano la saracinesca e rubano al bar, poi tornano a prendere gli snack

La Caffetteria Naviglio di Corso Vittorio Emanuele, a Modena, è stata ancora una volta presa di mira dai malviventi. Nella serata di ieri, intorno alle 22.30, ignoti hanno forzato la saracinesca e la porta del locale e sono penetrati all'interno, mettendo tutto a soqquadro e sfondando anche una porta interna.

Il furto è stato scoperto al mattino dallo stesso titolare: all'appello mancava il fondocassa (circa 200 euro), alcuni strumenti dalla cucina ed un monopattino custodito all'interno del locale.

Non solo, il ladro (o i ladri) ha portato via anche gli snack al cioccolato: per farlo è tornato una seconda volta, circa mezz'ora dopo la prima incursione, come ha potuto verificare il titolare attraverso le telecamere di videosorveglianza.