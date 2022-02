Rubati un camion e attrezzature dal deposito della Provincia

La scorsa notte ignorti malviventi hanno colpito a Mirandola, prendendo di mira lo stabile di pertinenza della Provincia di Modena in via 25 Aprile. Iladri si sono introdotti all’interno depredando diverse attrezzature e rubando anche un camion.

Un tentativo di effrazione è avvenuto anche ai danni della sede del Comune di Mirandola, in via Giolitti. Sono stati gli operatori del centralino-uscierato presso la sede municipale, questa mattina al momento di entrare in servizio ad accorgersene. La porta del Municipio posta a nord, ala servizi sociali/minori, nottetempo ha subito un tentativo di effrazione da parte di ignoti, ma senza esito.

Il Sindaco di Mirandola, Alberto Greco ha stigmatizzato l’accaduto. L’Amministrazione comunale ha provveduto a presentare denuncia rispetto quanto accaduto, alla Polizia Locale.