Ladro si barrica in cantina durante un raid in un condominio, arrestato dai Carabinieri

La scorsa notte i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modena sono intervenuti d’urgenza presso un condominio dove era stata segnalata una persona sconosciuta che era stata vista introdursi nel piano sotterraneo.

I militari, giunti rapidamente sul posto, hanno ispezionato garage e cantine, notando subito segni di effrazione nelle porte. Cercando di accedere ad una cantina, i Carabinieri sono stati bloccati da qualcuno che dall’interno cercava di tenere chiusa la porta.

Una volta entrati, i militari hanno fermato un 34enne di origine magrebine, con precedenti di polizia. Sottoposto a perquisizione personale, l’uomo è stato trovato in possesso di un attrezzo artigianale utilizzato per forzare le serrature, nonché uno zaino con diversa refurtiva. Era infatti riuscito ad impossessarsi di una videocamera, 4 macchine fotografiche, 3 orologi, 5 telefoni cellulari e alcuni monili in oro. L’arnese è stato posto in sequestro mentre la refurtiva è stata restituita ai legittimi proprietari.

L’uomo è stato così arrestato in flagranza per furto aggravato continuato e questa mattina è stato condotto davanti al Giudice del Tribunale di Modena per essere giudicato con rito direttissimo.