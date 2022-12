Furti in abitazione, ladri anche a casa di Bruninho

Brutta sorpresa per il capitano di Modena Volley, Bruno Rezende. L'abitazione del campionissimo brasiliano è infatti stata visitata dai ladri: una sorte purtroppo comune a quella di tanti cittadini e imprenditori, nel periodo più "buio" per quanto riguarda l'ondata predatoria che tradizionalmente a fine autunno interessa tutto il territorio modenese.

Il pallavolista era per altro impegnato in alcune visite turistiche in compagnia della famiglia, che è venuta a trovarlo a Modena per passare un po' di tempo insieme. Al rientro a casa, a atarda sera, Bruninho si è accorto che qualcuno era stato all'interno dell'appartamento, entrando da una finestra. All'appello mancherebbe una cifra di circa 400 euro.