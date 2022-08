Sassuolo, scorribanda dei ladri nella casa dei suoceri di Domenico Berardi

Ieri sera una banda di ladri ha tentato la sortita presso l'abitazione della famiglia di Francesca Fantuzzi, moglie dell'attaccante del Sassuolo Domenico Berardi, che si trova a San Michele dei Mucchietti. A denunciare l'accaduto è stata la stessa Fantuzzi, pubblicando sul proprio profilo Instagram varie storie in cui si sfoga dopo la violazione subita dai genitori.

Secondo quanto ricostruito, quattro malviventi sarebbero entrati nella proprietà - in quel momento vuota - dopo aver divelto la recinzione e sono poi entrati nell'abitazione scassinando una porta. L'allarme ha fatto sì che la sortita sia durata poco, il tempo di mettere a soqquadro la casa alla ricerca di beni di valore. Non chiaro cosa e quanto sia stato rubato, ma il bottino dovrebbe essere di pochissimo conto.

La stessa Fantuzzi ha pubblicato online un fotogramma (in foto) che ritrae i malviventi ripresi dalle telecamere dell'impianto di videosorveglianza. Immagini che ora sono sul tavolo della Polizia del Commissariato di Sassuolo che sta curando le indagini.

“Questa è una storia per voi, nostri amici ladri – ha detto Francesca Fantuzzi su Instagram – simpaticissimi, visto che sicuramente ci seguirete sui social visto che sapevate che eravamo tutti quanti via. Volevo dirvi che siete delle m****e e che purtroppo uno di voi è tanto visibile e si riesce a riconoscere il volto. Tutti i filmati sono stati consegnati alla polizia. Trovo veramente questa cosa schifosa: entrare a casa di qualcuno per provare a rubare e a cercare non so bene cosa. Come se non sapeste che le persone oggi non tengono praticamente più niente in casa ma è praticamente tutto quanto in banca o comunque chi viaggia si porta con sé. Siete entrati giusto per del casino o a cercare non si sa che cosa. Niente, tutti i video sono stati mandati alla polizia e speriamo di non vedervi mai più“.