Sfonda la vetrina di un negozio con un sasso e ruba degli alimenti, arrestato

Alle ore 3.30 di questa notte una pattuglia della Squadra Volante è intervenuta in centro storico dove un uomo aveva infranto con un sasso la vetrina di un negozio per poi asportare della merce esposta ed nasconderla all’interno di una sacca. Il furto non è passato inosservato e subito è stato segnalato al 112, che ha appunto dirottato sul posto una delle pattuglie in servizio.

Gli agenti sono arrivati abbastanza tempestivamente da riuscire ad individuare nelle immediate vicinanze un uomo perfettamente corrispondente alla descrizione fornita da un testimone. Il giovane ha tentato di nascondersi tra i tavolini di un dehors, ma è stato fermato e trovato in possesso di alcuni prodotti asportati poco prima dal negozio, come confermato dal titolare.

Il ragazzo, un 20enne pakistano già noto alle forze dell’ordine, era per altro già sottoposto all'obbligo di firma, disposto dal Tribunale di Bologna per altri episodi criminali. Per lui è scattato l'arresto per furto aggravato.

All’esito dell’udienza di convalida, il Gip del Tribunale di Modena ha disposto nei suoi confronti il divieto di dimora nel comune di Modena.