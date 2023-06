Furto al circolo "Guerzoni", la Polizia denuncia un 36enne

La Polizia di Stato di Carpi ha denunciato a piede libero un cittadino italiano, di 36 anni, per il reato di furto aggravato. Il deferimento arriva a seguito di oltre due settimane di indagini su un furto avvenuto il 1° giugno scorso, presso il circolo ricreativo "Loris Guerzoni" di via Genova

Una pattuglia della Squadra Volante era intervenuta intorno alle ore 5.50 di quel giovedì a seguito di una segnalazione. Nel corso del sopralluogo, gli agenti avevano constato l’effrazione e la rottura di una vetrina e la sottrazione di un televisore. Sono così partite le prime indagini, perlustrando la zona e avvalendosi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza.

La notte successiva, intorno alle ore 4.40, una Volante, impegnata nell’attività di contrasto dei reati predatori in città, ha fermato il 36enne che corrispondeva alle immagini registrate, mentre percorreva via Manzoni in sella ad una bicicletta.

Nei confronti dell’indagato è stata avviata l’istruttoria a cura della Divisione Anticrimine per l’adozione delle previste misure di prevenzione. Tuttora in atto le indagini avviate dalla Squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato di Carpi sugli altri furti in città, su cui procede la Polizia di Stato.