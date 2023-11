Malore e furto di notte ai Giardini Ducali, denunciati due clandestini

La notte del 21 novembre il Parco Ducale di Modena è stato teatro di un malore e di un successivo furto. In barba alla chiusura dei cancelli che è fissata nel periodo invernale per le ore 20.30 qualcuno ha comunque trascorso la notte all'interno dei Giardini, accedendo probabilmente dopo aver scavalcato la rete in vicolo di Porta Albareto, alle spalle dell'ex cinema Principe, come purtroppo accade frequentemente. Tra le persone presenti nell'area verde anche un uomo che si è sentito male.

Sono state le sue urla ad attirare l'attenzione di qualcuno in zona e ad innescare l'intervento delle forze dell'ordine. Sul posto si sono portate infatti due pattuglie dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modena, impegnate in un servizio di vigilanza e controllo del territorio.

Il 33ennne che richiedeva aiuto aveva appena accusato un malore, dovuto all'assunzione di stupefacenti. I militari hanno quindi chiesto l'intervento del 118, che ha soccorso la persona in questione.

Nel corso dell’intervento i militari hanno identificato due stranieri, accertando che uno di loro poco prima aveva derubato il 33enne, sottraendogli il telefono cellulare e la somma contante di 80 euro. L'altro straniero, invece, è stato trovato in possesso di un manganello telescopico, che è stato sequestrato.

Nel corso delle procedure di identificazione i due fermati sono risultati privi di documenti e permesso di soggiorno. Sono stati quindi denunciati alla Procura della Repubblica di Modena, il primo per il reato di furto e il secondo per porto ingiustificato di strumenti atti ad offendere, nonché entrambi per inosservanza delle norme di permanenza sul territorio nazionale. Nei loro confronti sono state avviate le procedure amministrative per l’espulsione.