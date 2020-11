Furto alla Coop di Soliera, inseguite e arrestate due ventenni

Ieri pomeriggio i carabinieri della stazione di Soliera hanno arrestato in flagranza due donne per furto aggravato. Si tratta di due italiane poco più che ventenni, residenti a Modena, che avevano messo a segno un furto presso la Coop di via Pascoli.

Le ragazze avevano rubato generi alimentari per ben 1.000 euro di valore e si erano date alla fuga. Dopo un breve inseguimento i militari le hanno raggiunte e bloccate.

La refurtiva recuperata e restituita al supermercato, mentre le ladre sono state portate in carcere al Sant'Anna in attesa delle decisioni dell'autorità giudiziaria.