Rubano cosmetici per rivenderli: arrestati al Grandemilia

Erano entrati al Grandemilia per fare la spesa, ma poi hanno deciso di introdursi in un negozio del centro commerciale per impossessarsi di alcuni cosmetici da rivendere per strada. Protagonisti della vicenda, accaduta ieri, un uomo di 65 anni e una ragazza di 20, entrambi di origine rumena e con precedenti specifici giudiziari e di polizia.

A quanto si apprende, i due si sarebbero introdotti nel negozio, per poi prendere dagli scaffali cose alla rinfusa. Questo atteggiamento avrebbe insospettito l'addetto alla vigilanza, che li avrebbe tenuti d'occhio durante la loro permanenza nell'esercizio commerciale. Si sarebbero quindi avvicinati a due casse diverse, con l'intento di pagare qualche prodotto di scarso valore ed allontanarsi con i cosmetici rivendibili sul mercato. La loro fuga prerò, sarebbe stata impedita proprio dalla guardia, che nel frattempo aveva provveduto ad allertare i Carabinieri.

Giunti sul posto, i militari hanno tratto in arresto i due con l'accusa di furto. Da una prima ricostruzione dei fatit, si rileva che non abbiano opposto resistenza, e che abbiano acconsentito subito alla restituzione della merce prelevata, che non essendo stata rovinata rimane vendibile.

L'uomo e la donna sono stati processati con rito direttissimo questa mattina presso il Tribunale di Modena. Durante l'udienza è emerso che si trattasse di due persone residenti nel ferrarese, impegnate nella raccolta e vendita del ferro. Un'attività che, stando a quanto dichiarato, consentirebbe loro di guadagnare dai 20 ai 30 euro al giorno: cifra non sufficiente per il mantenimento delle loro famiglie, composte da una figlia per lei e due figli per lui.

Assistiti in aula dal loro difensore di fiducia, l'Avv. di origini romene Burde Romina Andreea del Foro di Catanzaro, entrambi si sono dichiarati dispiaciuti e pentiti per l'accaduto. Nei loro confronti, il Giudice Antonella Pianezzi ha disposto la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria a Ferrara, dove risiedono, nell'attesa della discussione del rito abbreviato che si terrà a luglio.