Furto di un monopattino, spaccio e porto d'armi: 2 arresti da parte della Polizia

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

In una serie di operazioni di controllo e sicurezza del territorio, la Polizia di Stato di Modena ha portato a termine diversi interventi significativi, tra cui l'arresto di un cittadino nigeriano per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Un arresto per detenzione di sostanze stupefacenti

Nel pomeriggio di ieri, intorno alle ore 15:00, durante un'attività di controllo nella zona di Novi Sad, la Squadra Volante ha notato un cittadino nigeriano di 34 anni, già noto alle forze dell'ordine, che ha tentato di eludere un controllo invertendo il senso di marcia e dirigendosi da via Fabriani verso viale Molza. Fermato e identificato, l'uomo è stato trovato in possesso di 16 involucri di cellophane termosaldati contenenti 23,10 grammi di marijuana. L'arresto è stato convalidato questa mattina dal Giudice per le Indagini Preliminari, che ha disposto il divieto di dimora nella provincia di Modena.

Un' esecuzione di Ordinanza di Custodia Cautelare

In serata, la Squadra Volante ha arrestato un cittadino tunisino di 20 anni, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale di Modena il 25 giugno scorso. L'ordinanza è stata un aggravamento della precedente misura del divieto di dimora nella provincia. L'uomo è stato riconosciuto e fermato nei pressi di Viale Monte Kosica, e dopo le formalità di rito, è stato associato alla Casa Circondariale locale.

Ruba un monopattino e altri oggetti, alla vista della pattuglia fugge

La notte del 10 luglio, intorno alle ore 2:40, una pattuglia della Squadra Volante ha notato un uomo a bordo di un monopattino che trasportava un altro monopattino chiuso e altri oggetti non identificabili. Ignorando l'alt della Polizia, l'uomo ha accelerato, abbandonando gli oggetti lungo la strada prima di scappare a piedi. Gli agenti hanno recuperato due monopattini, un piede di porco, un seghetto alternativo e una canna da pesca, in parte restituiti al legittimo proprietario che aveva subito un furto poche ore prima. Le indagini per identificare il sospetto sono in corso.

Una denuncia per Furto Aggravato e Porto di Armi

Questa mattina, la Squadra Volante ha denunciato un cittadino italiano di 56 anni per furto aggravato e porto di armi od oggetti atti ad offendere. Fermato in via Dalton intorno alle 3:00 di notte, il 56enne, già noto alle forze dell'ordine, non ha fornito una valida giustificazione per la sua presenza. Nel suo veicolo sono stati rinvenuti cacciaviti, pinze, tavoli, panche, cuscini, una cassa DVD, un set di calici, una parrucca, guanti da lavoro, un cappello e occhiali da sole. L'uomo ha ammesso di aver rubato il materiale da una polisportiva, dove gli agenti hanno riscontrato un foro nella recinzione. Tutti gli oggetti trovati sono stati sottoposti a sequestro penale.