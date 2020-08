Assalto al distributore Coop del Grandemilia, colonnine divelte con una ruspa

Intorno alle 3 di notte una banda di malviventi hanno messo a segno un furto ai danni del distributore di carburanti a marchio Coop accanto al centro commerciale Grandemilia. Utilizzando una ruspa(poi risultata rubata) i ladri hanno divelto le colonnine per il pagamento automatico nel tentativo di sradicarle e raggiungere le casse.

Anche le pompe stesse sono state danneggiate: due postazioni sono completamente fuori uso e l'attività è stata chiusa al pubblico. Il raid ha consentito ai malviventi - che hanno agito a volto coperto - di asportare due macchinette, ma non è ancora stato possibile quantificare l'entità del denaro rubato, che viene spostato automaticamente attraverso un condotto verso un deposito centrale.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza l'impianto, dove fortunatamente non si sono verificati incendi o esplosioni. Indagini a cura della Polizia.