Furto al distributore IP in via Emilia, forzata la colonnina del self

I Carabinieri stanno procedendo nelle indagini per individuare gli autori. L’importo asportato dai malviventi è ancora da quantificare.

La scorsa notte, intorno alle 1:40, è stata forzata l’apparecchiatura di ricezione delle banconote del distributore IP ubicato in via Emilia tra Modena e Castelfranco Emilia.

Malviventi nella scorsa notte hanno forzato la colonnina del self al distributore di benzina su via Emilia Prima di Castelfranco