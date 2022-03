Ruba la corrente condominiale con una prolunga, denunciato

Gli agenti del Commissariato diPolizia di Carpi hanno denunciato a piede libero un cittadino straniero di 50 anni per il reato di furto di energia elettrica, una fattispecie specifica che è disciplinata nel nosatro codice, proprio perchè si tratta di un fenomeno piuttosto frequente.

L’uomo, dopo aver fatto accesso ad un locale condominiale forzandone la serratura, aveva collegato una prolunga ad una presa di corrente per portare l’energia elettrica fino all’appartamento in cui vive in affitto.

Ovviamente i consumi e il cavo non sono passati inosservati e il sopralluogo della Polizia ha confermato i sospetti, facendo scattare la denuncia e bloccando la fornitura abusiva.