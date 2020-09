Fatto esplodere il Postamat di Corlo, incendio nell'ufficio postale

Una delle bande esperte nei colpi esplosivi ai bancomat ha colpito la scorsa notte a Corlo di Formigine. Ad essere preso di mira è stato lo sportello di Poste Italiane in via Edison: poco dopo le ore 4 l'esplosione ha svegliato in anticipo il piccolo centro abitato e distrutto la cassa automatica. Non solo: si è anche innescato un incendio nella stanza retrostante , nell'ufficio postale.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno domato le fiamme ed effettuato le prime verifiche di stabilità dell'edificio che ospita le Poste: per precauzione è stata anche temporaneamente evacuata la famiglia che abita al piano superiore. Non vi sono stati tuttavia feriti.

Indagini a cura dei Carabinieri.