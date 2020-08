Ruba un carrello di merce all'Eurospar, arrestato in via Nonantolana

Ieri intorno alle ore 10 il personale della vigilanza del supermercato Eurospar di via Nonantolana a Modena ha notato i comportamenti sospetti di un giovane, poi riconosciuto come già protagonista di furti in quel negozio. La guardia giurata ha avvisato tempestivamente le forze dell'ordine e seguito il "finto" cliente, che in effetti è uscito dal negozio senza pagare.

Il ladro è stato quindi bloccato e poi consegnato agli agenti della Volante arrivati sul posto. E' stato identificato in un cittadino rumeno di 29 anni senza fissa dimora, con svariati precedenti per furto.

Nel baule della sua auto, parcheggiata regolarmente di fronte all'Eurospar, aveva già iniziato a caricare la merce rubata per circa 300 euro di valore. Il 29enne è stato tratto in arresto per furto aggravato. Questa mattina il giudice ha deciso per il divieto di dimora a Modena a carico del giovane.