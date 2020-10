Sassuolo, rubato due volte in 24 ore il furgone dell'Emporio Melograno

Nella notte tra domenica 4 e lunedì 5 ottobre, ignoti si sono introdotti all’interno del cortile dell'Emporio Solidale il Melograno di Sassuolo, in via San Simone, ed hanno rubato il furgone. Grazie alla localizzazione GPS applicata al mezzo e alla collaborazione con le forze dell’ordine, il veicolo è stato ritrovato nella mattinata di lunedì 5 ottobre a Modena e prontamente restituito.

Potrebbe sembrare un episodio a lieto fine, ma la cronaca non è finita, come rende noto oggi sui proprio social lo stesso Emporio. Solamente 24 ore dopo, nella notte tra lunedì 5 e martedì 6 l’episodio si è ripetuto: i ladri sono tornati alla carica e hanno rubato ancora il furgone, rendendolo stavolta non più rintracciabile grazia alla rimozione del sistema di tracciamento GPS.

L'Emporio sassolese chede quindi la collaborazione a tutta la cittadinanza: "Qualora si dovesse individuare un furgone FIAT Ducato bianco con grafica Il Melograno sulle fiancate, targa AR 011 TD, vi chiediamo di contattare tempestivamente i referenti dell’emporio al numero 320.1525455", scrive l'azienda su Facebook.