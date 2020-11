Via Bellinzona, bloccato in strada dopo il furto in un garage

Intorno alle ore 12.00 di ieri una pattuglia della Squadra Volante ch e stava transitando in viale Medaglie d’Oro, ha notato due persone dall’atteggiamento sospetto, che alla vista della Polizia si sono immediatamente divisi tentando di eludere un controllo.

Gli agenti sono riusciti a bloccarne uno, un 19enne tunisino il quale aveva con sé due borse contenenti altrettanti computer portatili, una fotocamera marca Nikon ed una videocamera, materiale di cui lo straniero non è stato in grado di fornire valide spiegazioni circa la provenienza.

Gli agenti, attraverso una serie di ricerche, sono riusciti a rintracciare il proprietario e ad accertare che il furto era stato appena perpetrato all’interno di un garage di un condominio di via Bellinzona, poco distante da lì.

Il tunisino è stato accompagnato in Questura e ivi trattenuto in stato di arresto per furto aggravato. Da accertamenti è emerso che il giovane, destinatario di un decreto di espulsione, è gravato da precedenti di Polizia, per lesioni personali, invasione di terreni, rapina aggravata, ricettazione e lesioni personali. Sono in corso indagini per risalire all’identità del complice.