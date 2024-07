Furto di gasolio sventato dai Carabinieri, recuperato un furgone rubato

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Nella notte scorsa, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sassuolo sono intervenuti dopo una segnalazione al 112 che indicava un furto in atto presso una ditta di autotrasporti nella zona artigianale di Sassuolo. All'arrivo dei militari, un uomo è stato visto scappare a piedi nelle campagne circostanti, facendo perdere le proprie tracce.

Durante il sopralluogo, i militari hanno accertato che il malvivente stava rubando gasolio dai serbatoi dei due autoarticolati. Accanto ai mezzi sono state trovate quattro taniche, di cui una già riempita con il carburante sottratto.

Inoltre, i Carabinieri hanno rinvenuto un furgone risultato rubato lo scorso aprile a San Martino in Rio (RE) e verosimilmente utilizzato per compiere questa ed altre scorribande. Il veicolo, così come il gasolio recuperato, sono stati restituiti ai legittimi proprietari. Le taniche sono state invece poste sotto sequestro per ulteriori accertamenti.

L'uomo che ha tentato il furto è ancora ricercato dai Carabinieri.​ Le indagini sono in corso per identificare il responsabile e per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.