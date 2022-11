Spaccata in gioielleria, furto in centro storico in pieno giorno

La vetrina di ingresso presa a martellate e sfondata in pieno giorno, durante la pausa pranzo. Un furto che fa davvero "rumo" per i modi, i tempi e soprattutto il luogo. Il colpo è infatti avvenuto ieri intorno alle ore 14 nella centralissima via Cesare Battisti, dove al civico 38 ha sede il negozio “Arif Indian Jewels”, negozio di gioielli e artigianato orientale.

Il furto è stato ripreso dalle videocamere di sorveglianza, che hanno ritratto un uomo incappucciato che ha forzato la serranda e poi sfondato a martellate il vetro quel tanto che bastava per garantirsi l'accesso ai locali. Una volta all'interno ha rubato il fondocassa, per poi fuggire indisturbato. Il danno ammonta a varie migliaia di euro, più che altro per quanto riguarda l'infisso. Si presume che il ladro fosse un delinquente "comune" in cerca di denaro facile in contanti, non ha infatti rubato i gioielli presenti, compresi i monili in argento che ha solo gettato per terra rovistando nel negozio

Quando il titolare si è avveduto del crimine subito ha immediatamente richiesto l'intervento delle forze dell'ordine. Sul posto per le indagini del caso è giunta la Polizia, che ha anche acquisito indizi utili a rintracciare il criminale, sia grazie ai filmati delle telecamere, sia al lavoro svolto dalla Scientifica.

Il fattaccio è accaduto in una zona molto centrale, elemento che desta preoccupazione. Il ladro ha probabilmente sfruttato in modo consapevole la presenza in via Battisti degli operai addetti all'installazione delle luminarie natalizie, che con il loro furgone oscuravano parzialmente la visuale sull'ingresso del negozio, permettendo al criminale di colpire senza essere subito notato.