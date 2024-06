Razzia al 'Globo' e fuga in auto, fermati quattro giovanissimi con droga e coltello

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Un furto in piena regola, poi la fuga. Ma per quattro giovani modenesi è scattata la denuncia. E non solo: dalle indagini successive, infatti, è emerso che la razzia nel negozio non era l’unico reato di questa storia. La vicenda risale allo scorso 19 giugno, quando i dipendenti del punto vendita Globo di Ferrara hanno chiamato le forze dell’ordine per un furto nel negozio.

Quattro giovani – tre ragazze e un ragazzo – si erano infatti intascati circa 160 euro di articoli e abbigliamento sportivo. Poi, come detto, erano fuggiti. Gli agenti della Polizia Locale, intervenuti prontamente, sono riusciti a bloccarli e riportarli nei pressi del punto vendita, dove era parcheggiata la loro auto. Parallelamente, hanno recuperato la refurtiva in un palazzo poco distante.

Attraverso le testimonianze dei dipendenti, la dinamica è stata ricostruita: mentre due giovani rubavano i vestiti, altri due attendevano fuori. Il gruppo - formato da maggiorenni provenienti da Modena) è stato, così, condotto in caserma, mentre la macchina è stata ispezionata: gli agenti vi hanno trovato all’interno un coltello, un tirapugni, tre cacciaviti e 42,5 grammi di hashish.

I quattro, già gravati da precedenti, sono quindi stati denunciati per furto aggravato e possesso ingiustificato di armi e di attrezzi da scasso. Su uno dei quattro ragazzi, tra l’altro, pendeva anche una nota di rintraccio per un precedente furto commesso a Rovigo. Al conducente dell’auto, infine, è stata ritirata la patente e lo stesso è stato segnalato alla Prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti. (fonte ferraratoday.it)