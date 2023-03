"In vino veritas" sotto assedio, terzo furto in sei mesi nel locale di Piazza Roma

Più controlli notturni e maggior presidio del territorio. E’ questo che chiede Confesercenti Area Città di Modena dopo l’ennesimo furto ai danni del locale "In vino veritas" in Piazza Roma. Il locale, inaugurato appena lo scorso settembre, ha subito in sei mesi ben tre furti. Nell'ultima scorribanda notturna sono stati rubati il fondocassa, un computer e alcune bottiglie di pregio. I ladri, una coppia ripresa dalle telecamere interne, è ruiuscita ad entrare nel locale forzando ancora una volta una finestra del lato di via dei Lovoleti, poi ha fatto razzia prima che il titolare potesse raggiungere il locale avvisato dall'allarme antintrusione.

"Si devono intensificare - commenta Mauro Salvatori, Presidente Confesercenti Area Città di Modena - i controlli da parte delle forze dell’ordine perché a rimetterci, ancora una volta, sono le attività del centro che, invece, devono poter lavorare in sicurezza e senza la paura di essere rapinati o subire dei furti come quello avvenuto la scorsa notte".

Salvatori ricorda anche che, fino al 31 marzo, è attivo il bando sicurezza della Camera di Commercio rivolto alle piccole imprese esposte a fatti criminosi appartenenti a tutti i settori di attività: "Il bando mette a disposizione dei fondi per aumentare la sicurezza dei propri locali e invitiamo le attività che ancora non hanno aderito a farlo".

"Lo abbiamo già ribadito più volte e lo continueremo a ribadire: sappiamo che le forze dell’ordine svolgono quotidianamente il loro lavoro ma occorre un maggior presidio del territorio, specialmente nelle ore notturne per garantire la sicurezza delle tante attività del centro storico, della città e della provincia" conclude Salvatori.