A Mediaworld con a borsa schermata, arrestato un 46enne

Venerdì 12 febbraio i carabinieri della stazione di Modena viale Tassoni sono stati chiamati dalla vigilanza interna del centro commerciale Grandemilia, dopo che era stata sorpresa una persona che aveva architettato un furto ai danni del negozio Mediaworld. L’uomo, un georgiano di 46 anni domiciliato in provincia di Pisa, è stato sorpreso con una borsa scremata e stava tentando di asportare uno smartwatch.

All'arrivo degli uomini dell'Amra, dopo i dovuti accertamenti, lo straniero è stato tratto in arresto per furto aggravato e condotto in cella in attesa del processo per direttissima, a seguito della quale è stato disposto l’obbligo di dimora nella provincia di domicilio.