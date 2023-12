Forza una cantina e ruba un monopattino, il ladro finisce sui social

Nel cuore della notte tra domenica e lunedì scorsi, precisamente quando erano le ore 3.30, un uomo si è introdotto nell'area privata di una abitazione situata nel quartiere Morane e si è diretto a colpo sicuro verso una cantina. Dopo aver forzato la porta di ingresso e averla aperta con una spallata, ha prelevato il monopattino elettrico che era riposto nel locale, insieme con il caricabatterie apposito. Poi è fuggito rapidamente.

Il proprietario del mezzo si è accorto dell'accaduto la mattina dopo, prima di andare al lavoro, vedendo la porta della cantina insolitamente aperta. Ricostruire l'accaduto è stato molto semplice: all'interno del locale era infatti installata una telecamera che ha ripreso distintamente tutto quanto. Il giovane proprietario ha quindi potuto consegnare le immagini ai Carabinieri, che ora stanno indagando sul caso.

Ma la vittima non si è limitata a questo: con l'intenzione di mettere in guarda gli atri residenti della zona (e di Modena in generale) ha pubblicato sui social le foto del criminale, per altro ben riconoscibile per un tatuaggio vistoso sulla mano destra. Un monito ma anche una richiesta di collaborazione per arrivare ad identificare il colpevole.

E' per altro del tutto plausibile pensare che il criminale abbi agito dopo aver osservato o seguito il proprietario del monopattino. Come si evince dalle immagini, infatti, il colpo è avvenuto a colpo sicuro, come se il ladro sapesse già che in quella cantina avrebbe trovato il monopattino che aveva già individuato e del quale si è appropriato in una manciata di secondi senza rubare nient'altro. Un aspetto ricorrente dei furti che avvengono in cantine e garage, in particolare quelli relativi a biciclette costose.